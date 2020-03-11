Медицина

11:57 11.03.2020

В Харькове напали на бригаду скорой помощи

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В Харькове напали на бригаду скорой помощи

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи, которое произошло в Харькове на ул.Плиточная.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по предварительной информации, на медиков, приехавших на вызов, набросились неизвестные. В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован.

"Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к нападению.

Теги: #нападение #скорая #харьков
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