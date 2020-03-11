Медицина

10:56 11.03.2020

Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на коронавирус

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Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на коронавирус

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) по состоянию на 11 марта получила 43 образца с подозрением на заболевание Covid-19, из которых на стадии исследования находится один, тогда как по остальным уже получены результаты.

Согласно сообщению ЦОЗ в Facebook в среду, 41 образец получил отрицательный результат, один был подтвержден 3 марта.

В ЦОЗ рекомендуют избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, термически обрабатывать продукты и в случае появления первых симптомов респираторного заболевания немедленно обращаться к своему семейному врачу.

Теги: #коронавирус #цоз
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