Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на коронавирус

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) по состоянию на 11 марта получила 43 образца с подозрением на заболевание Covid-19, из которых на стадии исследования находится один, тогда как по остальным уже получены результаты.

Согласно сообщению ЦОЗ в Facebook в среду, 41 образец получил отрицательный результат, один был подтвержден 3 марта.

В ЦОЗ рекомендуют избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, термически обрабатывать продукты и в случае появления первых симптомов респираторного заболевания немедленно обращаться к своему семейному врачу.