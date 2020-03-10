Медицина

18:26 10.03.2020

На случай распространения коронавируса на Кировоградщине круглосуточно дежурят экстренные бригады "скорой" – ОГА

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На случай распространения коронавируса на Кировоградщине круглосуточно дежурят экстренные бригады "скорой" – ОГА

В Кировоградской области на случай осложнения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, круглосуточно дежурят две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для перевозки больных, а их члены обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, сообщают в пресс-службе областной государственной администрации.

"Отметим: госпитальными базами, которые готовы принимать больных, является Кировоградская областная больница и Центральная городская больница в Кропивницком. Всего в медучреждениях работают 557 инфекционных коек. В случае распространения эпидемии все больницы имеют четкие алгоритмы действий по перепрофилизации отделений для оказания необходимой помощи", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

На прошедшем во вторни заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь отметил, что в настоящее в области отсутствуют люди, заболевшие коронавирусной инфекцией.

"Сейчас в области не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. С целью минимизации рисков распространения болезни с 9 марта по 1 апреля ограничено проведение массовых мероприятий", - напомнил глава ОГА.

Теги: #коронавирус #кировоградская_обл
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