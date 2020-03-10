Количество смертей от пневмонии в Украине в 2018г выросло на 24%, данные за 2019г отсутствуют – Госстат

Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101, данные за 2019 год ожидаются в июне 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе статистики (Госстат).

По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания.

В 2018 году в Украине было зарегистрировано 587665 случаев смерти.

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.

С начала текущего эпидсезона от гриппа умерли 54 человека.