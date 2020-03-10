Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю незначительно выросла - КГГА

В Киеве за 10-ю неделю 2020г зарегистрировано 14 199 больных гриппом и ОРВИ, что ниже базовой линии на 37,3% и не требует введения дополнительных мер, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, информирует пресс-служба горадминистрации во вторник.

По его словам, всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 9144 (рост на 3,9%), взрослых - 5055 человек (рост на 2,1%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе - 64%. Среди школьников заболеваемость выросла на 7,1% - зарегистрировано 4181 случай", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения на 10-ю неделю госпитализированы 267 человек, из них 207 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51тыс. 514 человека", - добавил Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 11 учебных заведениях.

"Сейчас в 10 учебных заведениях образовательный процесс приостановлен частично, и в 1 - полностью. Возобновили учебу в 16 учебных заведениях", - подчеркнул Поворозник.