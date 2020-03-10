Медицина

12:28 10.03.2020

Поставки экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 15-16 марта

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Поставки экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 15-16 марта

Поставки экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию ожидается 15-16 марта, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоять в районе 300 грн",- сказал он.

Кроме того, по его словам, вскоре ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно исследовать 100 образцов.

"Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем поставку",- сказал Ляшко.

Замминистра также отметил, что на этой неделе планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.

"Это сократит время исследования и увеличит количество людей, которые будут тестироваться. Мы готовимся к тому, что количество случаев коронавируса может расти",- сказал он.

Ляшко отметил, что состояние госпитализированного с коронавирусом в Черновцах стабильное.

"Человек с зафиксированным случаем находится под наблюдением в инфекционной больнице. Состояние стабильное. Ухудшения состояния нет, но пациент продолжает находиться в изоляции до тех пор, пока не перестанет выделять вирус",- сказал он.

По его словам, в лаборатории Центра общественного здоровья за выходные провели 20 исследований, результаты отрицательные.

"О результатах исследования еще четырех образцов с подозрением на коронавирусную инфекцию станет известно сегодня вечером или завтра утром",- добавил он.

"Сегодня мы получили результаты от Лондонской центральной лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Они подтвердили те исследования, которые провела наша лаборатория. Они подтвердили квалификацию наших специалистов",- подчеркнул замминистра.

По словам Ляшко, во вторник в 15:30 состоится заседание комиссии по техногенным катастрофам, которая, в том числе планирует рассмотреть вопрос ограничения авиасообщения.

"Там будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространения коронавирусной инфекции. Также будут отработаны алгоритмы дальнейших действий относительно сдерживания распространения коронавирусной инфекции",- сказал замминистра.

Теги: #коронавирус #тесты #минздрав #экспресс
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