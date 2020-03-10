Медицина

11:46 10.03.2020

Центральная лаборатория ЦОЗ исследует 4 образца на коронавирус

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Центральная лаборатория ЦОЗ исследует 4 образца на коронавирус

 Центральная референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в настоящее время исследует на коронавирус четыре образца, сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, всего за весь период распространения коронавируса лаборатория получила 40 образцов для исследования на наличие заболевания.

По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Правительство рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны или территории стран, наиболее поражены вирусом, в частности, Китай, Испанию, Италию, Францию, Вьетнам, Корею, Японию и Иран.

Всего в мире зарегистрировано более 114 тыс. случаев Covid-19, из них 56,2% (более 64 тыс.) выздоровели.

Теги: #коронавирус #цоз
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