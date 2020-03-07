Медицина

14:31 07.03.2020

Минздрав Украины запустил Telegram-бот для ответов на часто задаваемые вопросы по коронавирусу

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Минздрав Украины запустил Telegram-бот для ответов на часто задаваемые вопросы по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Чат бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot. Также работает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения.

Теги: #коронавирус #минздрав
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