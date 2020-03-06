Медицина

16:24 06.03.2020

Одесский облцентр телемедицины в 2019г провел более 10 тыс. консультаций

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Одесский областной центр телемедицины, открытый на базе Одесской областной клинической больницы, в 2019 году провел более 10 000 телемедицинских консультаций между врачами первичного звена из отдаленных населенных пунктов и врачами-специалистами.

Об этом сообщается в пресс-релизе телемедицинской платформы Medinet, разработанной компаний IT4Medicine, на базе технических решений которой работает Центр.

Как сообщил руководитель центра Артем Ляшенко, чьи слова приводятся в пресс-релизе, по состоянию на 10 октября 2019 года количество телемедицинских консультаций, предоставленных медучреждениями пяти областей (Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Харьковской), составило 3 287.

Ляшенко отметил, что основная задача центра – координировать процесс предоставления телемедицинских консультаций профильными врачами областной клинической больницы семейным врачам, терапевтам и педиатрам из отдаленных районов области.

"Именно координация позволила нам организовать наибольшее количество телемедицинских консультаций в Украине. В нашем регионе телемедицинские консультации стали привычным ежедневным инструментом для медиков", - сказал Ляшенко.

По его словам, в настоящее время телемедицинская сеть Одесской области объединяет 89 медучреждений региона, включая районные клиники, центры первичной медицинской помощи, фельдшерско-амбулаторные пункты. Основой центра являются одесская областная больница и другие специализированные учреждения областного значения.

По словам соучредителя группы компаний IT4Medicine Андрея Зайца, "теперь врачи в отдаленных районах, перед тем как вызвать узкопрофильного специалиста из областной больницы, запрашивают профильную телемедицинскую консультацию".

"Если во время такой консультации вопрос не решен, только тогда соответствующий специалист выезжает в район", - сказал он.

Заяц подчеркнул, что благодаря новому функционалу телемедицинской платформы за последнее время количество выездов специалистов для проведения консультаций уменьшилось в 10 раз.

Medinet - профессиональная телемедицинская сеть Украины для всех уровней медицинской помощи. Она позволяет врачам первичного медицинского звена (терапевтам, семейным врачам, педиатрам) консультироваться с узкопрофильными врачами, которые подключены к системе.

Группа компаний IT4Medicine внедряет информационные технологии в медицинскую практику для ускорения развития системы украинского здравоохранения и повышения качества медицинских услуг. В настоящее время продукты IT4Medicine (Medinet, "Поліклініка без черг", Dicom Hub) внедрены в 230 медучреждениях в 18 областях Украины. Их используют в своей работе 6 тыс. врачей, обслуживающих 3 млн пациентов. IT4Medicine работает с электронной системой здравоохранения eHealth с самого начала ее работы в Украине.

Теги: #консультации #одесская_область
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