Минздрав оказался не готов к реформе, у нового министра здравоохранения хватит смелости ответить на вызовы – НСЗУ

Министерство здравоохранения оказалось не готово к реформе и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) надеется, что у нового министра здравоохранения хватит смелости взять ответственность ради перемен в стране, заявила руководитель НСЗУ Оксана Мовчан.

"Сегодня парламент отправил в отставку Кабинет министров. Президент говорил о том, что для изменений в стране не хватает смелости. Команда НСЗУ и я лично взяли на себя смелость и ответственность два года назад, когда начали реализацию крупнейшей структурной реформы в стране - трансформации системы здравоохранения. Не меньшую смелость на себя взяли и руководители областей и городов, руководители медицинских учреждений, врачи и медицинские сестры, пациентские организации. И все мы ежедневно отвечаем на все новые и новые вызовы. Потому что понимаем необходимость трансформации системы в пользу пациента", - говорится в ее заявлении, размещенном на странице НСЗУ в сети "Фейсбук".

Глава НСЗУ подчеркивает, что "местные власти в невероятно быстром темпе принимали решение об автономизации учреждений, больницы наращивали оснащение, врачи и медицинские сестры осваивали компьютеры и проходили обучение клиническом кодированию болезней, НСЗУ получила и обработала 10 тыс. предложений к договорам от более 1500 медицинских учреждений и законтрактовала всю экстренную медицинскую помощь".

"К внедрению второго этапа медицинской реформы готовыми на самом деле оказались не все. Не готов к изменениям оказался Минздрав. В профильном министерстве царит глубокий и затяжной управленческий кризис. Минздрав за первые два месяца покинуло две трети штата, произошло несколько ротаций заместителей, последняя ротация - в конце декабря, когда, наконец, у реформы появились два профильных заместителя", - сказала Мовчан.

По мнению главы НСЗУ, в настоящее время нормативное урегулирование и коммуникационная кампания требуют усиленного внимания.

"Мы убеждены, что у нового министра здравоохранения будет достаточно смелости ответить на вызовы, взять на себя ответственность, как это уже сделали мы - НСЗУ, местные власти, руководители более 1500 медучреждений, более 100 тыс. врачей. И вместе мы реализуем важнейшую реформу в стране, от которой зависят - ни больше, ни меньше - жизни и здоровье 38 млн человек", - подчеркнула она.