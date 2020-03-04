Медицина

17:50 04.03.2020

Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения коронавируса в Украине

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Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения коронавируса в Украине

Кандидат на должность премьер министра Украины Денис Шмыгаль высказывается за создание комплексной программы на случай распространения коронавирусной инфекции в стране, на базе которой будет возможно создать единую систему защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз.

"У Украины должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, и она станет первым кирпичом в строительстве единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз", - сказал Шмыгаль на внеочередном заседании Рады в среду.

Он напомнил, что в Украине зафиксировали один случай заболевания короновирусной инфекции.

В этом контексте Шмыгаль отметил, что в каждой области уже определены медицинские учреждения, которые могут принять потенциальных больных в Украине, проинформированы семейные и другие врачи. Он напомнил, что в стране - 12 тысяч койкомест в инфекционных больницах и около 2,5 тысяч инфекционных боксов.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кабмин
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