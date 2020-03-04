Медицина

16:25 04.03.2020

Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

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Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация с коронавирусом Covid-2019 в Украине находиться под контролем, а первый брифинг нового главы Министерства здравоохранения будет посвящен этой теме.

"Отдельная тема - это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.

Президент поблагодарил руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

Теги: #зеленский #медреформа #минздрав #кабмин
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