Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. планирует разрабатывать препарат для лечения коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови людей, которые вылечились от заболевания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, гиппериммуноглобулины, или препараты на основе плазмы, доказали свою эффективность в лечении острых респираторных заболеваний.

Takeda ведет переговоры с органами здравоохранения и регуляторами в Европе, Азии и США, поскольку для создания нового препарата ей необходим доступ к образцам крови вылечившихся пациентов.

"У излечившихся доноров выработались антитела к вирусу, которые могут потенциально смягчить протекание заболевания у пациентов, зараженных COVID-19, или предотвратить его", - отметили в Takeda.

Компания также проверяет, могут ли ее существующие препараты оказаться эффективными в борьбе с новым типом коронавируса.

Пока ни одна вакцина или препарат не доказали своей эффективности в борьбе с COVID-19. Американская биофармацевтическая компания Gilead ранее объявила о начале проверки своего препарата Remdesivir на безопасность и эффективность в лечении коронавируса. AbbVie, в свою очередь, направила свои препараты от ВИЧ Kaletra и Aluvia в Китай в качестве экспериментального способа лечения заболевания.

Разработкой вакцины против коронавируса занимается, в частности, американская Moderna, которая на прошлой неделе передала первые образцы Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний США (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID).