Медицина

15:41 04.03.2020

Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови

1 мин читать
Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. планирует разрабатывать препарат для лечения коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови людей, которые вылечились от заболевания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, гиппериммуноглобулины, или препараты на основе плазмы, доказали свою эффективность в лечении острых респираторных заболеваний.

Takeda ведет переговоры с органами здравоохранения и регуляторами в Европе, Азии и США, поскольку для создания нового препарата ей необходим доступ к образцам крови вылечившихся пациентов.

"У излечившихся доноров выработались антитела к вирусу, которые могут потенциально смягчить протекание заболевания у пациентов, зараженных COVID-19, или предотвратить его", - отметили в Takeda.

Компания также проверяет, могут ли ее существующие препараты оказаться эффективными в борьбе с новым типом коронавируса.

Пока ни одна вакцина или препарат не доказали своей эффективности в борьбе с COVID-19. Американская биофармацевтическая компания Gilead ранее объявила о начале проверки своего препарата Remdesivir на безопасность и эффективность в лечении коронавируса. AbbVie, в свою очередь, направила свои препараты от ВИЧ Kaletra и Aluvia в Китай в качестве экспериментального способа лечения заболевания.

Разработкой вакцины против коронавируса занимается, в частности, американская Moderna, которая на прошлой неделе передала первые образцы Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний США (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID).

Теги: #япония #коронавирус #takeda
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 04.03.2020
Коронавирус не повлиял на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты – эксперт

Коронавирус не повлиял на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты – эксперт

15:21 04.03.2020
В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

15:21 04.03.2020
Иран отверг помощь США в борьбе с коронавирусом, напомнил о санкциях на лекарства

Иран отверг помощь США в борьбе с коронавирусом, напомнил о санкциях на лекарства

14:16 04.03.2020
Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

14:12 04.03.2020
В Польше зарегистрирован первый случай заболевания кронавирусом

В Польше зарегистрирован первый случай заболевания кронавирусом

13:37 04.03.2020
"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

13:29 04.03.2020
Число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 92

Число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 92

12:44 04.03.2020
В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

11:33 04.03.2020
Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, ещё не доставили в лабораторию – ЦОЗ

Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, ещё не доставили в лабораторию – ЦОЗ

11:15 04.03.2020
В школах Черновцов в настоящее время нет оснований вводить карантин– мэр

В школах Черновцов в настоящее время нет оснований вводить карантин– мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

Продажи медицинских масок в аптеках в феврале почти втрое превысили показатели прошлого года - эксперт

Минздрав работает в обычном режиме, смена руководства не обсуждается – замминистра

Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА