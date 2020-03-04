В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

Все учебные заведения Киева обязали усилить контроль над состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия, в первую очередь, измерять температуру, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Уважаемые родители, не стоит волноваться, потому что в каждом саду и школе мы контролируем состояние здоровья детей, продолжаем проведение ежедневного мониторинга отсутствия и опросы самочувствие присутствующих. При необходимости родители будет проинформированы о состоянии ребенка. Но надеемся на ваше понимание и просим, в случае выявления признаков заболевания у ребенка, оставить его дома и обратиться к семейному врачу", - сообщил на пресс-брифинге по противоэпидемическим мерам против коронавируса Covid-19 в учебных заведениях Киева замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что учреждения обеспечены всем необходимым, в том числе, термометрами, а районные управления образования закупили дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ.

"Мы ввели комплекс мер и ограничим доступ в школы, в том числе, и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний. Правильная ежедневная коммуникация с детьми об элементарных правилах гигиены - важная часть целого комплекса мероприятий по предупреждению любых заболеваний", - подчеркнул замглавы КГГА.

Руководители образовательных учреждений уже усилили дезинфекционный режим (влажная уборка, очистка поверхностей мебели, дверных ручек и т.п.; проветривания помещений, соблюдение температурного режима, соблюдение режима личной гигиены всех участников образовательного процесса), говорится в сообщении.