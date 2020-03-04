Медицина

15:11 04.03.2020

В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

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В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

 Минздрав сообщил, что в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Согласно сообщению ведомства в Facebook, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 17,1% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 54 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Теги: #смертность #минздрав #грипп
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