В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

Минздрав сообщил, что в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Согласно сообщению ведомства в Facebook, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 17,1% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 54 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.