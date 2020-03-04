Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

Самоизоляция в доме в условиях распространения коронавируса является безопасной, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в среду.

"Не должно быть никакой стигматизации людей по любым признакам, в том числе по наличию болезни. Самоизоляция в доме является безопасной. Это социальная ответственность каждого из нас, когда люди не выходят на улицу, не посещают общественные места. В то же время в обществе сформировалось ложное мнение о том, что мы должны всех, кто видел, слышал или прикоснулся к человеку, когда у него еще не было симптомов, мы должны изолировать в медучреждениях. Мы не сможем изолировать всех, это здоровые люди, даже если они были контактными. Есть четкие алгоритмы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 27 февраля о том, кого нужно изолировать. Этими вопросами должны решать специалисты",- сказал он.

Помимо этого, Ляшко подчеркнул, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом COVID-19 не существует, больным предоставляется симптоматическое лечение.

"Мы рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения госпитализация будет необязательной. Если будут одинокие случаи, мы будем проводить госпитализацию для локализации вируса",- отметил замминистра.

В свою очередь и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин отметил, что тест-систем для диагностики коронавируса в стране достаточно.

Он также сообщил, что Украина ожидает две миссии ВОЗ относительно готовности страны к возможному распространению коронавируса.

"Мы в ближайшее время ожидаем две миссии ВОЗ. Одна будет направлена на проработку плана готовности государства, будет длиться с четверга, 5 февраля, до субботы, 7 февраля. Другая – на следующей неделе. Это будет миссия по вопросам лабораторной диагностики для расширения диагностических методов на уровне каждого региона",- сказал он.

Кузин подчеркнул, что в настоящее время проходит тренинг для украинских врачей-инфекционистов совместно с офисом ЮНИСЕФ.

В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт подчеркнул: 80% случаев заболеваемости коронавирусом проходят в легкой форме.

При этом он призвал использовать маски по назначению и подчеркнул, что их необходимо применять только в случаи наличия симптомов.