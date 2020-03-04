Медицина

13:43 04.03.2020

Продажи медицинских масок в аптеках в феврале почти втрое превысили показатели прошлого года - эксперт

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Продажи медицинских масок в аптеках в феврале почти втрое превысили показатели прошлого года - эксперт

Продажи медицинских масок в аптеках в феврале 2020 почти втрое превысили показатели соответствующего периода 2019 года, сообщила гендиректор консалтинговой компании SMD Ирина Горлова

"Продажи масок в январе 2020 года по сравнению с январем-2019 в два раза, в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года почти в три раза. Если в среднем все аптеки продают 1,1 миллион масок в месяц, то в январе и феврале продажи масок составили 2,5 миллиона и 3 миллиона соответственно", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Горлова сообщила, что в целом рынок масок, которые реализуются в аптеках, составляет около 71 млн грн и 14 млн штук в год.

Она также отметила, что изменений в объеме реализации на рынке респираторных и противовирусных (противогриппозных) препаратов, которые могли бы быть обусловлены распространением коронавирусной инфекции, с начала 2020 нет.

Компания SMD проводит маркетинговые исследования фармацевтических рынков, бизнес-анализ, прогнозирование, консалтинг.

Теги: #маски #аптеки
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