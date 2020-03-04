Медицина

13:26 04.03.2020

Минздрав работает в обычном режиме, смена руководства не обсуждается – замминистра

1 мин читать
Минздрав работает в обычном режиме, смена руководства не обсуждается – замминистра

Министерство здравоохранения работает в обычном режиме, вероятная смену министра не влияет на работу, заявил заместитель министра Виктор Ляшко.

"Если будет сменен министр, будут сменены и заместители, если не будет сменен министр, не будут сменены и заместители. Поэтому работаем в обычном режиме, распланировали большое количество мероприятий, не обращаем внимания на слухи", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Ляшко также сообщил, что в среду состоялось очередное скайп-совещание с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

"Мы постоянно на связи", - сказал он.

Ляшко, исполняющий обязанности главного санитарного врача Украины, уточнил, что эти функции возложены на должность заместителя министра здравоохранения до внесения изменений в законодательство.

Как сообщалось, обсервация эвакуированных из Китая в Новых Санжарах заканчивается 5 марта в 12:00. У граждан, находящихся в обсервации, никаких симптомов заболевания нет.

В осервации вместе с эвакуированными гражданами также находится министр здравоохранения Скалецкая.

Теги: #ляшко #кадры #минздрав #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 04.03.2020
Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

14:15 04.03.2020
Кандидатуры на некоторых министров в новом Кабмине могут быть пересмотрены - источник

Кандидатуры на некоторых министров в новом Кабмине могут быть пересмотрены - источник

13:58 04.03.2020
Лазебная, Немчинов, Малюська и Таран подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Лазебная, Немчинов, Малюська и Таран подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

13:34 04.03.2020
Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

13:31 04.03.2020
Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

13:26 04.03.2020
Жуковский и Коростылев отказались от предложенных им постов в правительстве – нардеп

Жуковский и Коростылев отказались от предложенных им постов в правительстве – нардеп

13:24 04.03.2020
НОК Украины поддерживает кандидатуру Гутцайта на пост главы Минспорта

НОК Украины поддерживает кандидатуру Гутцайта на пост главы Минспорта

13:01 04.03.2020
В "Евросолидарности" считают представленных Зеленским кандидатов в Кабмин не подготовленными к работе в условиях кризиса

В "Евросолидарности" считают представленных Зеленским кандидатов в Кабмин не подготовленными к работе в условиях кризиса

12:44 04.03.2020
Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

12:44 04.03.2020
В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи медицинских масок в аптеках в феврале почти втрое превысили показатели прошлого года - эксперт

Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА