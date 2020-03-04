Минздрав работает в обычном режиме, смена руководства не обсуждается – замминистра

Министерство здравоохранения работает в обычном режиме, вероятная смену министра не влияет на работу, заявил заместитель министра Виктор Ляшко.

"Если будет сменен министр, будут сменены и заместители, если не будет сменен министр, не будут сменены и заместители. Поэтому работаем в обычном режиме, распланировали большое количество мероприятий, не обращаем внимания на слухи", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Ляшко также сообщил, что в среду состоялось очередное скайп-совещание с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

"Мы постоянно на связи", - сказал он.

Ляшко, исполняющий обязанности главного санитарного врача Украины, уточнил, что эти функции возложены на должность заместителя министра здравоохранения до внесения изменений в законодательство.

Как сообщалось, обсервация эвакуированных из Китая в Новых Санжарах заканчивается 5 марта в 12:00. У граждан, находящихся в обсервации, никаких симптомов заболевания нет.

В осервации вместе с эвакуированными гражданами также находится министр здравоохранения Скалецкая.