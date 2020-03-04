Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

Инфекционные больницы и отделения в рамках реформирования системы здравоохранения будут финансироваться через систему реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Был вопрос, что будет с инфекционными стационарами и отделениями с 1 апреля. На сегодня мы нашли решение, как финансировать систему предоставления медпомощи инфекционным больным. Она будет финансироваться, в том числе, за счет финансирования системы готовности к реагированию (на чрезвычайные ситуации - ИФ), потому что мы знаем, что инфекционных пациентов - не стабильное количество случаев за определенный период. Мы должны поддерживать систему этой готовности, чтобы на любой случай быть готовыми отреагировать", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Замминистра также сообщил, что в регионах продолжаются учения в инфекционных больницах и отделениях.