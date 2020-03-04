Медицина

12:44 04.03.2020

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

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В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

 В Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в среду.

"В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды",- сказал он.

В то же время Ляшко сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.

"Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей и далее будет находиться в изоляции",- сказал замминистра.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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