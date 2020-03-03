Медицина

16:16 03.03.2020

ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

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ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) запустил онлайн-курс для медиков, посвященный коронавирусу Covid-19.

Согласно сообщению пресс-службы центра в Facebook во вторник, курс разработан по материалам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “Emerging respiratory viruses, including nCoV” и стартовал на платформе дистанционного обучения ЦОЗ.

В рамках его программы будут рассматривать вопросы эпиднадзора, расследования вспышек, предотвращения распространения респираторных вирусов и реагирования на них, коммуникации с населением.

Курс ориентирован на профессионалов в сфере общественного здоровья, врачей первичного звена, а также на людей, привлеченных к оказанию медицинской помощи в громадах, и работников общественных организаций.

В случае успешного прохождения курса за него начисляют баллы в рамках программы непрерывного профессионального развития.

Теги: #коронавирус #цоз
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