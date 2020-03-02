Медицина

19:09 02.03.2020

Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

2 мин читать
Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины должно передать тест-системы для выявления коронавируса Covid-2019 в медицинские учреждения в каждой области и создать интерактивную карту с обозначением центров, где граждане смогут пройти проверку и лечение в случае заражения, считает народный депутат фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

"Сегодня СНБО и Министерство здравоохранения должны не только максимально готовиться к возможным вспышкам коронавируса, но и должны максимально об этом рассказывать на всех возможных площадках. Мне сейчас пишут врачи из разных регионов - Полтавской, Львовской областей - что у них нет тестов, и никто им их не обещает", - заявила Стефанишина в понедельник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она считает, что отправка собранных у людей с подозрением на коронавирус биоматериалов в Киев отнимает время и несет в себе угрозу. "Отправление образцов биоматериалов на Киев забирает время и увеличивает риск распространения вируса, пока его диагностируют. Поэтому ми призываем Минздрав распределить тест-системы в каждую область и сообщить в каких именно медучреждениях готовы сегодня диагностировать и госпитализировать возможных больных", - отметила парламентарий.

Стефанишина призвала Минздрав создать специальную интерактивную карту с обозначением тех медучреждений, где граждане могут пройти тестирование на коронавирус и получить помощь в случае подтверждения факта заражения. Она озвучила эти предложения на заседании комитета и уже готовит соответствующее письменное обращение в Минздрав.

"Сегодня Минздрав отчитывается, что они сделали 10 тестов на коронавирус - это очень мало для того, чтобы с уверенностью говорить, что сегодня у нас нет коронавируса в Украине. Поэтому мы призываем МОЗ, чтобы они разработали карту таких медучреждений, которые готовы для тестирования коронавируса, а также к помощи больным в случае, если такое заболевание будет выявлено. Эта карта должна быть интерактивной и все украинцы должны увидеть эти учреждения", - считает Стефанишина.

Теги: #коронавирус #голос #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 02.03.2020
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

19:05 02.03.2020
В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

18:58 02.03.2020
Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

18:53 02.03.2020
80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

18:51 02.03.2020
Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

18:47 02.03.2020
Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

18:38 02.03.2020
В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

18:09 02.03.2020
Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

17:22 02.03.2020
Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

15:37 02.03.2020
После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

ВОЗ ставит под сомнение эффективность измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

Гончарук: административно к медреформе мы готовы

Crown Agents ожидает спецификацию на закупки медизделий для Минздрава в связи с угрозой коронавируса

Более 1700 медучреждений "вторчики" подали заявки на заключение контрактов с НСЗУ

Минздрав изучает готовность медучреждений к работе в условиях рисков коронавируса после запуска второго этапа реформы

Частные клиники и лаборатории готовятся к работе в ситуации возможного проникновения уханьского коронавируса в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА