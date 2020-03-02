Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины должно передать тест-системы для выявления коронавируса Covid-2019 в медицинские учреждения в каждой области и создать интерактивную карту с обозначением центров, где граждане смогут пройти проверку и лечение в случае заражения, считает народный депутат фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

"Сегодня СНБО и Министерство здравоохранения должны не только максимально готовиться к возможным вспышкам коронавируса, но и должны максимально об этом рассказывать на всех возможных площадках. Мне сейчас пишут врачи из разных регионов - Полтавской, Львовской областей - что у них нет тестов, и никто им их не обещает", - заявила Стефанишина в понедельник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она считает, что отправка собранных у людей с подозрением на коронавирус биоматериалов в Киев отнимает время и несет в себе угрозу. "Отправление образцов биоматериалов на Киев забирает время и увеличивает риск распространения вируса, пока его диагностируют. Поэтому ми призываем Минздрав распределить тест-системы в каждую область и сообщить в каких именно медучреждениях готовы сегодня диагностировать и госпитализировать возможных больных", - отметила парламентарий.

Стефанишина призвала Минздрав создать специальную интерактивную карту с обозначением тех медучреждений, где граждане могут пройти тестирование на коронавирус и получить помощь в случае подтверждения факта заражения. Она озвучила эти предложения на заседании комитета и уже готовит соответствующее письменное обращение в Минздрав.

"Сегодня Минздрав отчитывается, что они сделали 10 тестов на коронавирус - это очень мало для того, чтобы с уверенностью говорить, что сегодня у нас нет коронавируса в Украине. Поэтому мы призываем МОЗ, чтобы они разработали карту таких медучреждений, которые готовы для тестирования коронавируса, а также к помощи больным в случае, если такое заболевание будет выявлено. Эта карта должна быть интерактивной и все украинцы должны увидеть эти учреждения", - считает Стефанишина.