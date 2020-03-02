Медицина

18:53 02.03.2020

80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

2 мин читать
80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

Алгоритмы диагностики коронавирусной инфекции доведены до каждого семейного врача, 80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко со ссылкой на опыт стран, в которых зафиксирована вспышка этой инфекции.

"Диагностировать коронавирусную инфекцию должны врачи, которые работают в инфекционных больницах, до каждого семейного врача и до каждой поликлиники доведены алгоритмы действия в случае подозрения", - сказал он на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию в Киеве в понедельник.

Он также сообщил, что "Украина перевела систему гражданской обороны в режим повышенной готовности".

"Мы не объявили чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение, но система гражданской обороны находится в режиме повышенной готовности. Это означает, что работают иные юридические и нормативные акты. Если раньше семейный врач принимал сам решение, будет ли он выходить или не будет выходить домой (к пациенту- ИФ), то в режиме повышенной готовности врач является членом медицинской подсистемы в системе гражданской обороны, и он должен работать в режиме мобилизации", - сказал он.

"Сейчас мы говорим, что если в телефонном режиме уточнено, что у пациента в анамнезе есть поездка в страну, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, врач обязан взять этого пациента на контроль и работать с эпидемиологом. Это связка, и кто выйдет к пациенту, кто посмотрит, это все отработанный алгоритм", - уточнил Ляшко.

Замминистра уточнил, что в настоящее время разрабатываются правовые нормы для режима самоизоляции, а также механизма его документального подтверждения и выдачи больничных листов.

"О самоизоляции мы говорим в случаях, когда человек возвращается из путешествия в страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции", - сказал он.

Ляшко также отметил, что в настоящее время в Украине существуют юридические основания для внедрения режима карантина, который "внедряется решением Кабмина по представлению главного санитарного врача".

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 02.03.2020
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

19:09 02.03.2020
Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

Нардеп Стефанишина призывает Минздрав создать реестр медучреждений, где можно пройти тестирование и лечение в случае заражения новым коронавирусом

19:05 02.03.2020
В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

18:58 02.03.2020
Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

18:51 02.03.2020
Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

18:47 02.03.2020
Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

18:38 02.03.2020
В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

18:09 02.03.2020
Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

17:22 02.03.2020
Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

15:37 02.03.2020
После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

После завершения карантина на "Diamond Princess" украинцы смогут продолжить работу или вернуться в Украину - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

ВОЗ ставит под сомнение эффективность измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

Гончарук: административно к медреформе мы готовы

Crown Agents ожидает спецификацию на закупки медизделий для Минздрава в связи с угрозой коронавируса

Более 1700 медучреждений "вторчики" подали заявки на заключение контрактов с НСЗУ

Минздрав изучает готовность медучреждений к работе в условиях рисков коронавируса после запуска второго этапа реформы

Частные клиники и лаборатории готовятся к работе в ситуации возможного проникновения уханьского коронавируса в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА