80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации - замглавы Минздрава

Алгоритмы диагностики коронавирусной инфекции доведены до каждого семейного врача, 80% случаев заболевания коронавирусной инфекцией не требуют госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко со ссылкой на опыт стран, в которых зафиксирована вспышка этой инфекции.

"Диагностировать коронавирусную инфекцию должны врачи, которые работают в инфекционных больницах, до каждого семейного врача и до каждой поликлиники доведены алгоритмы действия в случае подозрения", - сказал он на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию в Киеве в понедельник.

Он также сообщил, что "Украина перевела систему гражданской обороны в режим повышенной готовности".

"Мы не объявили чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение, но система гражданской обороны находится в режиме повышенной готовности. Это означает, что работают иные юридические и нормативные акты. Если раньше семейный врач принимал сам решение, будет ли он выходить или не будет выходить домой (к пациенту- ИФ), то в режиме повышенной готовности врач является членом медицинской подсистемы в системе гражданской обороны, и он должен работать в режиме мобилизации", - сказал он.

"Сейчас мы говорим, что если в телефонном режиме уточнено, что у пациента в анамнезе есть поездка в страну, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, врач обязан взять этого пациента на контроль и работать с эпидемиологом. Это связка, и кто выйдет к пациенту, кто посмотрит, это все отработанный алгоритм", - уточнил Ляшко.

Замминистра уточнил, что в настоящее время разрабатываются правовые нормы для режима самоизоляции, а также механизма его документального подтверждения и выдачи больничных листов.

"О самоизоляции мы говорим в случаях, когда человек возвращается из путешествия в страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции", - сказал он.

Ляшко также отметил, что в настоящее время в Украине существуют юридические основания для внедрения режима карантина, который "внедряется решением Кабмина по представлению главного санитарного врача".