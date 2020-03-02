Медицина

18:09 02.03.2020

Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

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Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц составляет 165 млн грн - главсанврач

Потребность в дооснащении отделений интенсивной терапии инфекционных больниц оценивается примерно в 165 млн грн, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы провели встречу с ведущими реаниматологами, посмотрели, что у нас есть в отделениях интенсивной терапии, сформировали примерный табель рекомендованного оснащения и направили запрос в Кабмин о дополнительном выделении средств из резерва госбюджета на оборудование для отделений интенсивной терапии. Ориентировочно это 165 млн грн", - сказал он на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию в Киеве в понедельник.

Ляшко напомнил, что 19 февраля Кабмин принял решение о выделении 67 млн грн для закупки тест-систем и средств индивидуальной защиты для лабораторных центров, где будет проводиться лабораторная диагностика, в бригады экстренной медпомощи и в госпитальные базы, куда будут доставляться пациенты с коронавирусом.

Замминистра также сообщил, что Минздрав дополнительно будет просить выделения финансирования на средства индивидуальной защиты, "чтобы был запас".

Помимо того он отметил выявленную Минздравом проблему отсутствия табелей оснащения инфекционных больниц. "Мы увидели большую проблему, так как табелей оснащения инфекционных больниц за последние годы нет, не существует, и никто не понимает, сколько и чего в этих больницах должно быть", - сказал главсанврач.

Ляшко напомнил, что в настоящее время в Украине около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, две тысячи врачей-инфекционистов, пять тысяч медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.

"Мы увидели также проблему, что нет понимания, сколько и каких средства индивидуальной защиты и на какое количество бригад должно быть в медицинских учреждениях, поэтому мы начали с минимального – с разработки методики расчета потребности", - сказал он

Теги: #ляшко #коронавирус #больницы
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