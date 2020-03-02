Медицина

17:13 02.03.2020

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве с 24 февраля по 1 марта 2020 года снизилась на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей и составляет 13,758 тыс. случаев, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого замглавы Николая Поворозника.

По его словам, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне – ниже базовой линии на 39,3% и не нуждается во введении дополнительных мер.

Поворозник уточнил, что среди школьников заболеваемость снизилась на 5,3% -зарегистрировано 3,904 тыс. случаев, учебный процесс приостановлен в девяти учебных учреждениях.

Кроме того, по его словам, в медицинские учреждения за неделю госпитализированы 233 чел., в том числе 155 детей.

С начала эпидемического сезона в Киеве вакцинировано против гриппа 51,514 тыс. чел.

Теги: #кгга #заболеваемость #грипп
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