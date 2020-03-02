Медицина

12:59 02.03.2020

Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

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Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

Министерство здравоохранения предусмотрит механизм финансирования инфекционных больниц, который будет учтен в рамках второго этапа реформирования здравоохранения, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время основной проблемой инфекционных больниц является "размер зарплаты и возможность их дальнейшего существования после второго этапа медреформы".

"В пятницу (28 февраля - ИФ) рассматривали этот вопрос по зарплате именно в инфекционных больницах относительно готовности этих больниц к реагированию, которое должно быть связано исключительно с китайским коронавирусом. Должна быть система, которая работает в стране постоянно", - сказал он.

Как сообщил Ляшко, премьер-министр поручил министру здравоохранения учесть все пожелания, которые сегодня высказывают медработники, и это будет учтено в рамках запуска второго этапа медреформы.

"Мы обеспечим финансирование инфекционных стационаров через готовность к реагированию и мероприятиям по борьбе с эпидемиями", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в настоящее время в системе здравоохранения имеется 12 тыс. коек в инфекционных стационарах и 2,5 тыс. инфекционных боксов.

Теги: #ляшко #медреформа #минздрав
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