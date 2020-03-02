Медицина

12:59 02.03.2020

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

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Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

 Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах (Полтавская обл.) граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, если не возникнет подозрений на заболевание, будет завершена в четверг.

"Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг", - сказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в понедельник.

Теги: #коронавирус #новые_санжары #минздрав
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