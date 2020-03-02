Медицина

12:12 02.03.2020

Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

1 мин читать
Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает результатов четырех тестов на коронавирусную инфекцию, все ранее взятые тесты показали негативный результат, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Уж проведено восемь тестов на китайский коронавирус, все они негативные. Сейчас в лаборатории начато исследование еще на четыре подозрения – три из Киева и один из Черновицкой области", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Ляшко сообщил, что в Киеве подозрение на китайский коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые находясь на территории Украины, обратились за медпомощью.

В Черновицкой области это человек, недавно вернувшийся из Италии.

Проведенные в воскресенье тесты пациентов с подозрением на коронавирус из Кропивницкого, Ивано-Франковской области и Киева также показали негативный результат

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 02.03.2020
"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

12:59 02.03.2020
Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

Минздрав учтет финансирование инфекционных больниц в рамках 2-го этапа медреформы – Ляшко

12:59 02.03.2020
Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг

12:47 02.03.2020
ВОЗ ставит под сомнение эффективность измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

ВОЗ ставит под сомнение эффективность измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

11:34 02.03.2020
Международная выставка недвижимости MIPIM в Каннах перенесена на июнь-2020 из-за коронавируса

Международная выставка недвижимости MIPIM в Каннах перенесена на июнь-2020 из-за коронавируса

11:28 02.03.2020
В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

11:24 02.03.2020
Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

11:20 02.03.2020
В Ухане в связи с успехами в борьбе против коронавируса частично закрыли один из временных госпиталей – СМИ

В Ухане в связи с успехами в борьбе против коронавируса частично закрыли один из временных госпиталей – СМИ

09:50 02.03.2020
Crown Agents ожидает спецификацию на закупки медизделий для Минздрава в связи с угрозой коронавируса

Crown Agents ожидает спецификацию на закупки медизделий для Минздрава в связи с угрозой коронавируса

06:09 02.03.2020
Крупнейшая энергоконференция CERAWeek, проходящая в Хьюстоне, отменена из-за коронавируса

Крупнейшая энергоконференция CERAWeek, проходящая в Хьюстоне, отменена из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

ПОСЛЕДНЕЕ

Гончарук: административно к медреформе мы готовы

Более 1700 медучреждений "вторчики" подали заявки на заключение контрактов с НСЗУ

Минздрав изучает готовность медучреждений к работе в условиях рисков коронавируса после запуска второго этапа реформы

Частные клиники и лаборатории готовятся к работе в ситуации возможного проникновения уханьского коронавируса в Украину

Минздрав определил перечень контактных лиц при COVID-19

Замминистра здравоохранения призывает украинцев воздержаться от поездок в страны, где зарегистрировано распространение коронавируса внутри страны

Массовое согласие медработников на "минималку" - самодеятельность руководства медучреждений – Скалецкая

Государство готово противостоять коронавирусу - министр Скалецкая

В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030г

На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА