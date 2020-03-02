Минздрав ожидает результаты еще 4 тестов на китайский коронавирус, все ранее взятые 8 тестов были негативными – Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает результатов четырех тестов на коронавирусную инфекцию, все ранее взятые тесты показали негативный результат, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Уж проведено восемь тестов на китайский коронавирус, все они негативные. Сейчас в лаборатории начато исследование еще на четыре подозрения – три из Киева и один из Черновицкой области", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Ляшко сообщил, что в Киеве подозрение на китайский коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые находясь на территории Украины, обратились за медпомощью.

В Черновицкой области это человек, недавно вернувшийся из Италии.

Проведенные в воскресенье тесты пациентов с подозрением на коронавирус из Кропивницкого, Ивано-Франковской области и Киева также показали негативный результат