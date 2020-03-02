Медицина

09:50 02.03.2020

Crown Agents ожидает спецификацию на закупки медизделий для Минздрава в связи с угрозой коронавируса

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Crown Agents ожидает спецификацию на закупки медизделий для Минздрава в связи с угрозой коронавируса

Британское закупочное агентство Crown Agents ожидает от Министерства здравоохранения Украины спецификацию на закупки медицинских изделий, которые ведомство проведет в связи с угрозой коронавируса, сообщил в Crown Agents.

"Ожидаем спецификацию и другие соответствующие поручения Министерства здравоохранения Украины на закупку медизделий. Но мы уже проводим переговоры с поставщиками для анализа рынка и уточнения номенклатуры», - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Crown Agents со ссылкой на заместителя главы представительства агентства в Украине Владислава Пионтковского.

Он подчеркнул, что по ускоренной процедуре тендер будет объявлен в течение одного-двух дней после подписания дополнительного соглашения.

"Ключевым критерием в этой закупке, кроме соответствия качеству и цене, будет срок поставки. Мы уже можем сказать, что и среди украинских производителей есть потенциальные поставщики по этому направлению", - сказал глава представительства.

Пионтковский отметил, что в контрактах на поставку будет прописана возможность поставок небольшими партиями для ускорения первых поставок.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства от 19 февраля, Минздрав закупит медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. В качестве закупщика будет привлечено международное закупочное агентство Crown Agents.

По состоянию на утро понедельника в Украине не выявлены подтвержденные случаи заболевания короновирусом COVID-19.

Теги: #коронавирус #crown_agents
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