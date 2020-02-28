Минздрав изучает готовность медучреждений к работе в условиях рисков коронавируса после запуска второго этапа реформы

Министерство здравоохранения Украины изучает готовность медучреждений к работе в условиях рисков распространения коронавируса после запуска второго этапа реформы, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы изучаем готовность учреждений здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным после запуска второго этапа медреформы. Этот вопрос на контроле", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Ляшко напомнил, что в настоящее время в Украине в наличии около 12 тыс. коек в инфекционных отделениях. Кроме того, подготовлены 2,5 тыс. инфекционных боксов, куда могут быть изолированы пациенты, у которых будет выявлен и лабораторно подтвержден коронавирус.

Он также сообщил, что с понедельника в регионах Украины начнутся тренинги для эпидемиологов и вирусологов.

"Мы привели систему здравоохранения в режим готовности", - сказал главсанврач.

При этом он уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что решение ввести масочный режим в учреждениях здравоохранения принимает их руководство исходя из эпидемиологической ситуации в данном регионе.

Ляшко также сообщил, что Минздрав направит уполномоченный сертифицированный орган на проверку запаса масок в госрезерве. "Эти маски в госрезерве находятся достаточно давно, поэтому нужно проверить, в каком состоянии они находятся и годны ли к использованию", - сказал он.