Минздрав определил перечень контактных лиц при COVID-19

Министерство здравоохранения Украины приказом №552 от 25 февраля 2020 года "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (Сovid-19)" определило перечень контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритмы диагностики и лечения "уханьского" коронавируса.

Согласно тексту приказа, обнародованному на сайте министерства, контактным лицом считается медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении, работающий с больным, тот, кто ехал с больным в любом транспорте или проживающий с ним в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов.

После определения контактных лиц будут контролировать в течение 14 дней от последнего незащищенного контакта. Также контактным лицам рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.

Кроме того Минздрав определил перечень средств индивидуальной защиты, среди них перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.