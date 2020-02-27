Медицина

16:18 27.02.2020

Минздрав определил перечень контактных лиц при COVID-19

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Минздрав определил перечень контактных лиц при COVID-19

Министерство здравоохранения Украины приказом №552 от 25 февраля 2020 года "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (Сovid-19)" определило перечень контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритмы диагностики и лечения "уханьского" коронавируса.

Согласно тексту приказа, обнародованному на сайте министерства, контактным лицом считается медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении, работающий с больным, тот, кто ехал с больным в любом транспорте или проживающий с ним в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов.

После определения контактных лиц будут контролировать в течение 14 дней от последнего незащищенного контакта. Также контактным лицам рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.

Кроме того Минздрав определил перечень средств индивидуальной защиты, среди них перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.

Теги: #коронавирус #минздрав
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