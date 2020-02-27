Замминистра здравоохранения призывает украинцев воздержаться от поездок в страны, где зарегистрировано распространение коронавируса внутри страны

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко призывает украинцев воздержаться от поездок в страны, в которых зарегистрирована передача коронавируса внутри страны.

"Мы напоминаем украинцам, что на этот период, когда происходит распространение коронавируса в ЕС, просьба воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы случаи передачи внутри страны с целью защиты своего здоровья и предотвращения попаданию на территорию Украины коронавирусной инфекции",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, состояние здоровья украинки с подозрением на коронавирус в Италии удовлетворительное.

"Сегодня МИД сообщил, что есть подозрение на коронавирусную инфекцию у украинки. Ее состояние не критическое, угрозы здоровью нет, она находится в Неаполе в инфекционной больнице. Ее биоматериалы передали на исследование",- сказал он.

Ляшко подчеркнул, что за прошедшие сутки на пунктах пропуска и в аэропортах не изолировали ни одного человека.

"Мы продолжаем температурный скрининг в пунктах пропуска и аэропортах международного значения. За прошедшие сутки скринингом охвачено более 75 тыс. чел и ни одного человека не изолировали в изоляторы или инфекционные стационары",- сказал он.

Замминистра добавил, что биоматериалы двоих изолированных в первые сутки скрининга направили в центральную лабораторию для диагностики коронавируса.

"В первые сутки мы изолировали несколько людей. В настоящее время мы проводим лабораторные исследования в Центральной вирусологической лаборатории в ЦОЗ по двум случаям подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области(...) Сегодня у нас будут результаты. Предыдущие исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали отрицательные результаты",- сказал он.

Помимо этого, по словам замминистра, по результатам утреннего медосмотра все эвакуированные из Уханя , экипаж и сопровождение здоровы (всего 103 человека, находящихся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской обл. - ИФ).

Ляшко подчеркнул, что в Украине госпитальные базы готовы на случай распространения коронавируса.

"Насчет готовности госпитальных баз: в каждом регионе определены по две госпитальные базы и бригады "скорых", которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют в структуре инфекционные боксы - их около 2,5 тыс., а в общем в сети инфекционных больниц 12,5 тыс. коек. Когда растет количество больных, будут включаться перспективные планы перепрофилирования больниц",- сказал он.

"Мы сейчас отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах для больных с симптомами (острой респираторной вирусной инфекции – ИФ). Такую практику внедрила Германия. Нужно отработать вопрос, готов ли человек на самоизоляцию, нет ли критериев для госпитализации. Поэтому большинство стран рекомендует людям самоизоляцию. Нужно отработать юридические последствия самоизоляции",- добавил замминистра.

Ляшко также добавил, что областные государственные администрации подают в Минздрав информацию о готовности к коронавирусу.

В настоящее время все ОГА предоставляют информацию Минздраву о том, что было сделано в подготовительном периоде для обеспечения системной готовности медучреждений и лабораторий на случай распространения коронавирса на территории Украины.