В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030г

В Верховной Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины на период до 2030 года, сообщил народный депутат, глава парламентского комитета Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Во-первых, стратегии не существовало... Последняя стратегия была в 2016 году еще при Квиташвили. Во-вторых, стратегия, которая разрабатывается в настоящее время, разрабатывается до 2030 года", - сказал Радуцкий на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.

Парламентарий также рассказал об инициативах возглавляемого ним комитета в сфере здравоохранения Украины.

"Что касается того, что делаем, что планируем делать. Переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболевания. Это первое. Второе - это возрождение конкуренции. Нет разницы, какая форма собственности учреждения, они должны между собой конкурировать качеством услуг, ценой услуг", - пояснил депутат.

По его словам, также ведется работа над обеспечением равного доступа всех граждан Украины к медицине, так называемая Universal coverage. "Максимальное покрытие для всех граждан Украины по тем гарантированным медицинским пакетам, которые разрабатываются НСЗУ", - пояснил Радуцкий.

При этом он отметил, что практически готов новый закон об общественном здоровье, в котором говорится о предупреждении заболеваний, эпидемиологическом контроле.

Кроме того, Радуцкий сообщил, что в сотрудничестве с ЕС ведется работа над подготовкой нового закона "О лекарствах и лекарственных препаратах", который на 99% будет скопирован с 83-й директивы ЕС.

По его словам, идет работа над подготовкой закона о борьбе с курением. "Готовится антитабачный закон, но в настоящее время мы, к сожалению, имеем очень большое лоббистское сопротивление этому закону. У нас идет война, потому что почему-то этот закон забрали у комитета здравоохранения нации и передали на налоговый комитет, хотя в том законе о деньгах вообще нет речи", - сказал депутат.

"Это были не депутаты "Слуги народа", кто это инициировал, но мы боремся с коллегами из комитета. Все-таки этот законопроект придет в наш комитет, и мы сделаем все возможное, чтобы мы запретили в Украине, уменьшили возможность, особенно молодым людям, начинать курить", - подчеркнул Радуцкий.