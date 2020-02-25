На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

В 2020 году на всех станциях метро в Киеве установят дефибрилляторы, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52 благодаря Департаменту здравоохранения города Киева", - указывается в сообщении департамента в соцсети Facebook.

На данный момент проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА.