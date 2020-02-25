Медицина

09:49 25.02.2020

На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

1 мин читать
На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

В 2020 году на всех станциях метро в Киеве установят дефибрилляторы, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52 благодаря Департаменту здравоохранения города Киева", - указывается в сообщении департамента в соцсети Facebook.

На данный момент проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА.

Теги: #киев #кгга #метро #дефибриллятор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 25.02.2020
Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

20:22 24.02.2020
В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек

17:45 24.02.2020
"VodafoneУкраина" провел успешное тестирование 4G-связи в столичном метро

"VodafoneУкраина" провел успешное тестирование 4G-связи в столичном метро

13:15 24.02.2020
"ДТЭК Киевские электросети" в 2019 году выявил почти 1,4 тыс. несанкционированных подключений к электросети

"ДТЭК Киевские электросети" в 2019 году выявил почти 1,4 тыс. несанкционированных подключений к электросети

10:20 23.02.2020
В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

05:55 23.02.2020
На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

На пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской в Киеве частично ограничат движение до 22 марта

16:50 22.02.2020
Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

12:19 21.02.2020
В Киеве на Южном мосту вышел из строя деформационный шов, идет ремонт и частично ограничено движение

В Киеве на Южном мосту вышел из строя деформационный шов, идет ремонт и частично ограничено движение

09:37 21.02.2020
Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

12:37 20.02.2020
Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу – замминистра

Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

Предложения на заключение договоров по программе медгарантий подали 37 частных клиник – глава НСЗУ

Возможная отсрочка финансирования НСЗУ реимбурсации инсулинов не повлияет на обеспечение пациентов препаратами – директор ГЭЦ

Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил глава профильного комитета Рады

АПЛУ готова передать госструктурам готовый программный продукт для запуска системы 2Д-кодирования упаковок лексредств

Гослексужба просит не обращать внимания на спекуляции вокруг пилотного проекта по 2Д-кодированию лекарств

Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА