Медицина

18:25 24.02.2020

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

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ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

 ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщает Министерство здравоохранения на странице в сети "Фейсбук", наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 чел.

"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. В настоящее время в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус", - сообщает Минздрав.

ВОЗ с 2019 года поддерживает Украину в улучшении подготовки к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Теги: #коронавирус #воз #реагенты
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