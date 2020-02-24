Медицина

16:47 24.02.2020

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

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Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано

Ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"По состоянию на настоящее время ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано, не выявлено ни одного позитивного образца наличия коронавируса в Украине ", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

При этом Ляшко заверил, что в Украине в настоящее время к возможной вспышке заболевания готовы около 12 тыс. коек в инфекционных отделениях.

"Готовность оказывать медпомощь в Украине есть, но наша первоочередная задача не допустить проникновения вируса на территорию Украины", - сказал он.

Он заверил, что диагностическими и тест-системами Украина обеспечена

Ляшко также сообщил, что эвакуированные граждане, которые находятся на территории обсерватора в Полтавской области, в хорошем настроении и не имеют ни одного симптома ОРВИ.

Он отметил, что в настоящее время "имеем пятый день обсервации, и это один из самых критичных дней, потому, что в среднем случаи заболевания проявляются на четвертый-пятый день после контакта с больными".

Теги: #ляшко #короновирус #минздрав
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