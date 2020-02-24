Медицина

15:30 24.02.2020

Предложения на заключение договоров по программе медгарантий подали 37 частных клиник – глава НСЗУ

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Предложения на заключение договоров по программе медгарантий подали 37 частных клиник – глава НСЗУ

Предложения о заключении договоров о медобслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году подали 37 частных клиник, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) со ссылкой на врио главы Оксану Мовчан.

По ее словам, частные клиники подали 91 предложение на получение пакетов медицинских услуг.

"С начала приема заявлений в НСЗУ 1,453 тыс. специализированных медицинских учреждений подали 7,746 тыс. предложений по различным группам услуг. Среди них - частные заведения. И это свидетельствует о том, что бизнес считает сотрудничество интересным для себя",- процитировала пресс-служба Мовчан.

Она подчеркнула, что 30% законтрактованных учреждений здравоохранения – частные и ФОПы.

"Так было и с первичкой. В настоящее время 30% всех законтрактованных учреждений - это частные учреждения и ФОПы. Трансформация системы здравоохранения происходит в интересах пациента. Мы стремимся к тому, чтобы пациент имел больше возможностей получить качественную медицинскую помощь",- сказала она.

Теги: #нсзу #медреформа #медобслуживание
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