Возможная отсрочка финансирования НСЗУ реимбурсации инсулинов не повлияет на обеспечение пациентов препаратами – директор ГЭЦ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), скорее всего, отстрочит начало финансирования реимбурсации препаратов инсулина, однако это не повлияет на обеспечение пациентов инсулинами, сообщила директор ГП "Государственный экспертный центр" (ГЭЦ) Татьяна Думенко в ходе учебно-образовательной сессии "Реимбурсация препаратов инсулина. Медицинские, социальные, юридические аспекты" в Киеве в пятницу.

"Задекларированная дата (1 апреля 2020 года) начала финансирования НСЗУ препаратов инсулина может быть отстрочена с большой вероятностью",- сказала она.

Думенко добавила, что такая отсрочка возможна из-за необходимости доработать реестр инсулинозависимых пациентов и включить их в единый реестр пациентов Украины.

"Почему я говорю, что возможно будет отстрочено, потому что сама программа реимбурсации в НСЗУ имеет другие требования к структуре электронного рецепта. Когда создавался реестр пациентов (инсулинозависимых – ИФ), мы базировались на стандартных требованиях приказа №360 - только цифровые данные о торговом названии, действующем веществе, лекарственной форме, и объединили всех пользователей в одной системе. В настоящее время рецепт, который работает в НСЗУ, имеет полифункциональное значение и намного больше данных. Пациенты, которые получают инсулины, должны перейти в единый реестр пациентов Украины для того, чтобы обеспечиваться инсулинами на уровне с другими препаратами",- сказала она.

По словам Думенко, это потребует внесения изменений в госбюджет.

"Это будет требовать изменений в госбюджет, изменений уровней финансирования и других вещей. ГЭЦ будет поддерживать и Минздрав, и Кабмин в этом процессе и готов сопровождать реестр до тех пор, пока этого будет требовать ситуация",- подчеркнула директор ГЭЦ.

Кроме того, Думенко отметила, что препараты "больные будут получать в рамках действующего реестра, проблем с инсулинами не будет".

Она добавила, что в настоящее время "для программы реимбурсации обсуждается вопрос расширения перечня нозологий и количества болезней". Также, по ее словам, в Нацперечень лексредств необходимо вносить аналоговые инсулины.

"Аналоги нужно включать в Нацперечень. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже начала работу по включению аналогов в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств (WHO Model List of Essential Medicines). Наш Нацперечень разрабатывается на основе перечня ВОЗ, поэтому если в перечень ВОЗ попадут эти препараты (аналоговые инсулины), то они попадут и в наш. Если они не попадут в перечень ВОЗ, то их можно включить в Нацперечень путем подачи заявки в экспертный комитет",- сказала она.