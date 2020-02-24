Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил глава профильного комитета Рады

Временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, созданную указом президента Владимира Зеленского, возглавил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.

Согласно указу президента, принятому 21 февраля, в состав рабгруппы также вошли главврач Национального института рака Андрей Безносенко, руководитель КНП "Перинатальный центр Киева" Виктория Била, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им.Богомольца Ольга Голубовская, врач-педиатр клиники "Борис" Анна Горбань, руководитель КНП "Детская поликлиника №6" Одесского горсовета Сергей Горищак, а также директор центра детской кардиологии и кардиохирургии Илья Емец.

Кроме того, в состав рабочей группы вошли главврач онкоцентра TomoClinic (ООО "Украинский центр томотерапии") Степан Крулько, руководитель КНП Харьковского облсовета "Областной специализированный дом ребенка "Гиппократ" Роман Марабян, гендиректор КНП "Клиническая больница скорой медпомощи Львова" Олег Самчук, старший врач "Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева" Наталья Стахова, гендиректор госучреждения "Институт сердца Минздрава" Борис Тодуров и директор "Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко.

Согласно указу президента, рабочая группа должна до 1 марта проанализировать ход реформирования системы здравоохранения, в том числе по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной медицинской помощи, а также по готовности учреждений здравоохранения к реализации госгарантий медобслуживания населения по ПМГ для других видов медицинской помощи.

По результатам такого анализа рабгруппа должна будет внести предложения, в том числе по дальнейшему реформированию сферы здравоохранения, в частности по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медработников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.