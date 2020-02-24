АПЛУ готова передать госструктурам готовый программный продукт для запуска системы 2Д-кодирования упаковок лексредств

Ассоциация "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) готова передать уполномоченным государственным структурам разработанный при ее содействии готовый программный продукт, который позволит развернуть систему 2Д-кодирования упаковок лекарственных средств, сообщил глава АПЛУ Петр Багрий.

"Программный продукт готов. Его видели и тестировали в Минэкономики, Гослекслужбе, Минздраве. Мы готовы развернуть его и начинать его промышленную эксплуатацию. Эта система позволит эффективно бороться с фальсификатом и контрафактными лекарствами на территории Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Багрий сообщил, что компании-члены АПЛУ в 2017 году выступили с инициативой инвестировать в разработку программного обеспечения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств, которая сделала бы невозможным оборот фальсифицированных и контрафактных лекарств на территории Украины.

"Мы вышли с инициативой запустить проект, чтобы Украина, точно так же, как и все страны ЕС, внедрила 2Д-кодирование. Было принято решение привлечь разработчиков и создать соответствующий программный продукт. Мы начали совместную работу с Минэкономики, Минздравом и Гослекслужбой, в итоге было принято постановление Кабинета министров № 653 от 24 июля 2019 года о пилотном проекте. Параллельно работала команда айтишников над созданием программного продукта, полностью соответствующего требованиям ЕС. Важно, чтобы созданная система целиком и полностью соответствовала требованиям ЕС и позволяла осуществлять экспорт украинских препаратов в ЕС, а также импорт их препаратов в Украину" - сказал он.

Вместе с тем, по словам Багрия, в процессе разработки программного продукта Минэкономки сообщило, что за этот проект будет отвечать госпредприятие "Госинфоманалитика", и он охватит не только лекарства, но и другие продукты. "Нам было все равно, с кем работать, мы даже подписали меморандум с ГП "Госинформанаитика" и с Гослекслужбой о совместной реализации проекта, потому что для нас был важен запуск системы контроля за оборотом, который будет препятствовать проникновению на рынок фальсифицированных лекарственных средств", - сказал он.

При этом Багрий подчеркнул, что АПЛУ не была в курсе "параллельных процессов, связанных с выделением средств из госбюджета на разработку этой же системы".

"Мы этого не знали, и мы никак не связаны с этим. Мы инвестировали в разработку собственные средства и время, и очень хотим, чтобы государство в кратчайшие сроки запустило эффективный европейский механизм борьбы с фальсификатом. Мы напрямую заинтересованы в этом, потому что предприятия несут потери от продажи фальсификата. Государство также несет потери, а больше всего теряют наши граждане, поскольку теряют не только деньги, но и здоровье, а иногда и жизнь", - резюмировал Багрий.

"Мы очень рады, что новое правительство разделяет наши взгляды и подходы к проблеме борьбы с фальсификатом и всячески помогает в реализации проекта. Проведенные рабочие совещания под руководством министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета при участии Минэкономики, Минздрава, Гослекслужбы и других заинтересованных сторон позволили четко определить последующие шаги и дают полную уверенность, в том что 2Д-кодированию в Украине быть", - подчеркнул Багрий.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства уведомил Национальное антикоррупционное бюро Украины о возможной схеме при разработке программного обеспечения (ПО) электронной акцизной марки. По словам Дубилета, АПЛУ разработала ПО для системы, от которого правительство отказалось, запустив инвестиционный конкурс. Дубилет сообщил, что организаторы схемы получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн. "В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. (…) Компании, входящие в ассоциацию, потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. Неожиданно государство говорит ассоциации: разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", - сообщил министр. По его словам, "компания из Гонконга" собирается вернуть себе деньги через лицензионные платежи от участников рынка.

Дубилет также сообщил, что один из членов комиссии, принимавший инвестиционное решение, является близким родственником политика из предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой сфере.