Медицина

11:57 24.02.2020

АПЛУ готова передать госструктурам готовый программный продукт для запуска системы 2Д-кодирования упаковок лексредств

4 мин читать
АПЛУ готова передать госструктурам готовый программный продукт для запуска системы 2Д-кодирования упаковок лексредств

Ассоциация "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) готова передать уполномоченным государственным структурам разработанный при ее содействии готовый программный продукт, который позволит развернуть систему 2Д-кодирования упаковок лекарственных средств, сообщил глава АПЛУ Петр Багрий.

"Программный продукт готов. Его видели и тестировали в Минэкономики, Гослекслужбе, Минздраве. Мы готовы развернуть его и начинать его промышленную эксплуатацию. Эта система позволит эффективно бороться с фальсификатом и контрафактными лекарствами на территории Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Багрий сообщил, что компании-члены АПЛУ в 2017 году выступили с инициативой инвестировать в разработку программного обеспечения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств, которая сделала бы невозможным оборот фальсифицированных и контрафактных лекарств на территории Украины.

"Мы вышли с инициативой запустить проект, чтобы Украина, точно так же, как и все страны ЕС, внедрила 2Д-кодирование. Было принято решение привлечь разработчиков и создать соответствующий программный продукт. Мы начали совместную работу с Минэкономики, Минздравом и Гослекслужбой, в итоге было принято постановление Кабинета министров № 653 от 24 июля 2019 года о пилотном проекте. Параллельно работала команда айтишников над созданием программного продукта, полностью соответствующего требованиям ЕС. Важно, чтобы созданная система целиком и полностью соответствовала требованиям ЕС и позволяла осуществлять экспорт украинских препаратов в ЕС, а также импорт их препаратов в Украину" - сказал он.

Вместе с тем, по словам Багрия, в процессе разработки программного продукта Минэкономки сообщило, что за этот проект будет отвечать госпредприятие "Госинфоманалитика", и он охватит не только лекарства, но и другие продукты. "Нам было все равно, с кем работать, мы даже подписали меморандум с ГП "Госинформанаитика" и с Гослекслужбой о совместной реализации проекта, потому что для нас был важен запуск системы контроля за оборотом, который будет препятствовать проникновению на рынок фальсифицированных лекарственных средств", - сказал он.

При этом Багрий подчеркнул, что АПЛУ не была в курсе "параллельных процессов, связанных с выделением средств из госбюджета на разработку этой же системы".

"Мы этого не знали, и мы никак не связаны с этим. Мы инвестировали в разработку собственные средства и время, и очень хотим, чтобы государство в кратчайшие сроки запустило эффективный европейский механизм борьбы с фальсификатом. Мы напрямую заинтересованы в этом, потому что предприятия несут потери от продажи фальсификата. Государство также несет потери, а больше всего теряют наши граждане, поскольку теряют не только деньги, но и здоровье, а иногда и жизнь", - резюмировал Багрий.

"Мы очень рады, что новое правительство разделяет наши взгляды и подходы к проблеме борьбы с фальсификатом и всячески помогает в реализации проекта. Проведенные рабочие совещания под руководством министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета при участии Минэкономики, Минздрава, Гослекслужбы и других заинтересованных сторон позволили четко определить последующие шаги и дают полную уверенность, в том что 2Д-кодированию в Украине быть", - подчеркнул Багрий.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства уведомил Национальное антикоррупционное бюро Украины о возможной схеме при разработке программного обеспечения (ПО) электронной акцизной марки. По словам Дубилета, АПЛУ разработала ПО для системы, от которого правительство отказалось, запустив инвестиционный конкурс. Дубилет сообщил, что организаторы схемы получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн. "В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. (…) Компании, входящие в ассоциацию, потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. Неожиданно государство говорит ассоциации: разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", - сообщил министр. По его словам, "компания из Гонконга" собирается вернуть себе деньги через лицензионные платежи от участников рынка.

Дубилет также сообщил, что один из членов комиссии, принимавший инвестиционное решение, является близким родственником политика из предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой сфере.

Теги: #лекарства #программное_обеспечение #аплу #багрий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 24.02.2020
Гослексужба просит не обращать внимания на спекуляции вокруг пилотного проекта по 2Д-кодированию лекарств

Гослексужба просит не обращать внимания на спекуляции вокруг пилотного проекта по 2Д-кодированию лекарств

13:07 19.02.2020
Дубилет заявляет о коррупционной схеме при разработке ПО электронной акцизной марки для лекарств

Дубилет заявляет о коррупционной схеме при разработке ПО электронной акцизной марки для лекарств

17:25 12.02.2020
Экономия по госзакупкам по программе взрослой онкологии за бюджет 2019 г. составила более $26 млн – Crown Agents

Экономия по госзакупкам по программе взрослой онкологии за бюджет 2019 г. составила более $26 млн – Crown Agents

10:00 11.02.2020
Организаторы группировки по сбыту фальсифицированных лекарств арестованы в Украине с возможностью залога

Организаторы группировки по сбыту фальсифицированных лекарств арестованы в Украине с возможностью залога

12:11 05.02.2020
Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

13:36 30.01.2020
Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

16:43 29.01.2020
Предложения Минздрава относительно рекламы лекарств создают предпосылки для избирательного правоприменения – мнение

Предложения Минздрава относительно рекламы лекарств создают предпосылки для избирательного правоприменения – мнение

14:49 29.01.2020
Тариф на медуслуги в рамках программы медгарантий в 2020г не включает стоимость лекарств и медизделий

Тариф на медуслуги в рамках программы медгарантий в 2020г не включает стоимость лекарств и медизделий

17:20 21.01.2020
Проблема качества ввозимых в Украину лекарственных средств остается актуальной - президент АПЛУ

Проблема качества ввозимых в Украину лекарственных средств остается актуальной - президент АПЛУ

09:30 16.01.2020
Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Уханя

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19 – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил глава профильного комитета Рады

Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

Опасения заразиться новым китайским коронавирусом в Украине безосновательны – нардеп Радуцкий

Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Минздрав: у пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

Более 200 приемных отделений экстренной медпомощи должно работать в Украине до конца года

Зеленский хочет привлечь известных врачей Украины к анализу первого этапа медреформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА