Медицина

11:54 24.02.2020

Гослексужба просит не обращать внимания на спекуляции вокруг пилотного проекта по 2Д-кодированию лекарств

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Гослексужба просит не обращать внимания на спекуляции вокруг пилотного проекта по 2Д-кодированию лекарств

 Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) просит не обращать внимания на спекуляции вокруг пилотного проекта по маркировке упаковок лекарств контрольными (идентификационными) знаками и руководствоваться только информацией, распространенной через официальный сайт ведомства или иным легальным способом.

Об этом говорится в комментарии Гослекслужбы агентству "Интерфакс-Украина" по поводу упомянутого проекта и проведения мониторинга обращения лекарственных средств, введенного постановлением Кабмина от 24 июля 2019 года.

В Гослекслужбе сообщили, что как орган власти, реализующий госполитику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств, и как субъект указанного постановления ведомство провело несколько рабочих встреч и "круглых столов" по проекту, к участию в которых были приглашены все заинтересованные стороны: производители, импортеры и дистрибьюторы лекарственных средств, представители аптек и аптечных сетей, профильных общественных и профессиональных организаций.

Предметом дискуссий стали различные правовые и технические аспекты реализации пилотного проекта, в частности Единая госсистема проведения мониторинга обращения лекарственных средств - программный продукт, который в соответствии с указанным постановлением правительства до 1 декабря 2019 должен был быть создан Министерством экономического развития и торговли.

"В ходе первой встречи ассоциация "Производители лекарств Украины" сообщила, что разработка такого программного продукта, особенно с учетом специфики фармацевтического рынка, является сложной комплексной задачей, решение которой "с нуля" в указанный срок (до 1 декабря 2019 года - ИФ) практически невозможно. При этом АПЛУ отметила, что в соответствии с европейской практикой, производители уже создали прототип системы, который готовы передать государству на безвозмездной основе", - сообщили в Гослекслужбе.

В ведомстве уточняют, что 26 ноября 2019 года был опубликован приказ Минэкономики № 433, согласно которому ответственным за создание и обеспечение функционирования единой госсистемы проведения мониторинга обращения лекарственных средств было определено госпредприятие "Госинформаналитика". С декабря 2019 по январь 2020 Гослекслужба приняла участие еще в нескольких встречах, к которым присоединились представители ГП "Госинформаналитика" и приглашенные ими представители ООО "Укргосцифра", которых отрекомендовали как разработчиков программного обеспечения, соответствующего содержанию и требованиям пилотного проекта и запланированного к приобретению ГП "Госинформаналитика".

В сообщении также отмечается, что 10 декабря 2019 Гослекслужба, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП "Госинформаналитика", ассоциация "Производители лекарств Украины", ООО "Укргосцифра" и ООО "Медстар Солюшенс" подписали меморандум о сотрудничестве в создании предпосылок для реализации пилотного проекта защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов, осуществления госконтроля на всех этапах обращения лексредств и пр.

"К этому времени Единая госсистема мониторинга обращения лекарственных средств не была внедрена, несмотря на техническую возможность старта первой очереди пилотного проекта с использованием уже существующего программного обеспечения на базе существующих мощностей Гослекслужбы", - подчеркивают в Гослекслужбе.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что "в январе 2020 года в Гослекслужбу поступило поддельное письмо от имени АПЛУ с содержанием откровенной поддержки ГП "Госинформаналитика" и необоснованными обвинениями в адрес министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета".

"Несмотря на упоминание в тексте этого письма Гослекслужбы, официально сообщаем, что со стороны господина Дубилет, работников Кабинета министров Украины и любых других органов власти или их отдельных представителей никакого давления, незаконного вмешательства и запугивания работников Гослекслужбы не было; вместе с тем, другими органами власти по просьбе Гослекслужбы было оказано содействие в интенсификации работ по внедрению пилотного проекта", - сообщили в Гослекслужбеа.

"Несмотря на подобные инциденты и выявленные спекуляции, Гослекслужба просит тщательно проверять оригинальность корреспонденции, поступающей от нашего имени и использовать только информацию, распространенную через официальный сайт Гослекслужбы или иным легальным способом", - подчеркивают в ведомстве.

Гослекслужба отмечает, что проект по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств является крайне социально важным, в связи с чем является одним из приоритетов Гослекслужбы.

"Все заинтересованные стороны приглашаются к диалогу и сотрудничеству. Работники Гослекслужбы готовы предоставить профессиональные консультации, ответить на любые вопросы и принять участие в совместных проектах в рамках компетенции и действующего законодательства", - подчеркивают в ведомстве.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил пилотный проект по введению системы 2Д-кодирования лекарственных средств и проведению мониторинга их оборота. Планировалось, что пилотный проект будет реализован с 1 сентября 2019-го до 31 декабря 2020 года.

На минувшей неделе Дубилет заявил, что совместно с Минэкономики уведомил Национальное антикоррупционное бюро Украины о возможной схеме при разработке программного обеспечения (ПО) электронной акцизной марки. По его словам, АПЛУ разработала ПО для системы, от которого правительство отказалось, запустив инвестиционный конкурс. Дубилет сообщил, что организаторы схемы получили финансирование в размере 20 млн грн госсредств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн.

Теги: #лекарства #маркировка #гослекслужба
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