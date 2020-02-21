Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

Правительство Украины готово ко второму этапу реформы здравоохранения, который стартует с 1 апреля 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"У нас есть генеральный план страны. Мы готовы к реформе, которая начнется 1 апреля. В каждой области есть четкий план, как должна превращаться медицинская система",- написал он.

Гончарук добавил, что реализуемый в Полтавской области пилотный проект вселяет надежду, что это может быть сделано успешно.

Подписание контрактов с Национальной службой здоровья (НСЗУ) на 2020 год для учреждений специализированной помощи стартовало в стране 3 февраля 2020 года.

НСЗУ 11 февраля объявила о старте приема предложений о заключении договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году.

По состоянию на 18 февраля 1,077 тыс. специализированных медучреждений подали в НСЗУ более 5 тыс. предложений о заключении таких договоров, что свидетельствует о готовности регионов к внедрению медицинской реформы.