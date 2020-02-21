Медицина

12:57 21.02.2020

Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

1 мин читать
Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

Правительство Украины готово ко второму этапу реформы здравоохранения, который стартует с 1 апреля 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"У нас есть генеральный план страны. Мы готовы к реформе, которая начнется 1 апреля. В каждой области есть четкий план, как должна превращаться медицинская система",- написал он.

Гончарук добавил, что реализуемый в Полтавской области пилотный проект вселяет надежду, что это может быть сделано успешно.

Подписание контрактов с Национальной службой здоровья (НСЗУ) на 2020 год для учреждений специализированной помощи стартовало в стране 3 февраля 2020 года.

НСЗУ 11 февраля объявила о старте приема предложений о заключении договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году.

По состоянию на 18 февраля 1,077 тыс. специализированных медучреждений подали в НСЗУ более 5 тыс. предложений о заключении таких договоров, что свидетельствует о готовности регионов к внедрению медицинской реформы.

Теги: #гончарук #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 21.02.2020
Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

11:55 21.02.2020
Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

11:19 21.02.2020
Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

11:05 21.02.2020
Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

10:44 21.02.2020
Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

10:17 21.02.2020
Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

18:36 20.02.2020
Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

11:50 20.02.2020
Гончарук уверяет в отсутствии угрозы для местных жителей от эвакуированных из Уханя

Гончарук уверяет в отсутствии угрозы для местных жителей от эвакуированных из Уханя

11:00 20.02.2020
Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль прямо у трапа самолета, заявляет Гончарук

14:49 19.02.2020
Более 200 приемных отделений экстренной медпомощи должно работать в Украине до конца года

Более 200 приемных отделений экстренной медпомощи должно работать в Украине до конца года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Уханя

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19 – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

Опасения заразиться новым китайским коронавирусом в Украине безосновательны – нардеп Радуцкий

Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

Минздрав: у пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

Зеленский хочет привлечь известных врачей Украины к анализу первого этапа медреформы

Дубилет заявляет о коррупционной схеме при разработке ПО электронной акцизной марки для лекарств

Ученые согласились с концепцией harm reduction ("снижения вреда") в табачной индустрии

ProZorro ожидает увеличения количества жалоб на дискриминационные требования при закупках лексредств – гендиректор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА