Эвакуация проходит по плану – Скалецкая

Эвакуация украинских граждан из Уханя проходит по плану, заверила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Хочу сообщить, что эвакуация граждан Украины из Китая идет по плану. Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации. Мы готовы их встречать", - написала она в Facebook.

Министр подчеркнула, что государство должно обеспечить эвакуированным нормальные условия.

"Наш приоритет - возвращение наших граждан домой, предоставления им нормальных условий для прохождения обсервации и квалифицированного медицинского наблюдения на этот период",- написала она.

"Все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились. Мы своих не бросаем!" – добавила Скалецкая.