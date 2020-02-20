Медицина

09:48 20.02.2020

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

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Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета – замминистра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этапе осмотра китайскими медиками в Ухани (Китай) не допустили на борт украинского лайнера SkyUp Airlines троих украинцев и одну иностранку, они находятся на связи с консульской службой, сообщил сайт правительственного портала.

"На этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека", - сказал замминистра здравоохранения в эфире программы новостей "Сегодня".

По его словам, по прибытию граждан разместят в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинском. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" - отметил Ляшко.

Теги: #эвакуация #коронавирус #украинцы #китай
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