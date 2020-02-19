Медицина

13:46 19.02.2020

Зеленский хочет привлечь известных врачей Украины к анализу первого этапа медреформы

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Зеленский хочет привлечь известных врачей Украины к анализу первого этапа медреформы

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание коллегии с участием известных врачей страны, которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы, а с апреля начнется второй этап реформирования отрасли.

"Вчера мы поставили такую задачу: на этой неделе соберем коллегию. Я хочу, чтобы они предоставили все выводы по части реформы, которая была, и части, которая будет. Чтобы у нас, у врачей и обычных людей не было в будущем никаких сюрпризов", - отметил Зеленский Борисполе Киевской области, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

По словам президента, коллегия должна оперативно проанализировать ход медицинской реформы.

"Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем по всей стране или не туда, и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, медицина и нормальные условия", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что специалисты должны проинформировать общество о результатах реформы.

"Я хочу, чтобы этот анализ был до 1 марта. Потому что с апреля начинается запуск второй части", - резюмировал он.

Теги: #зеленский #медреформа
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