Медицина

13:07 19.02.2020

Дубилет заявляет о коррупционной схеме при разработке ПО электронной акцизной марки для лекарств

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Дубилет заявляет о коррупционной схеме при разработке ПО электронной акцизной марки для лекарств

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства уведомил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о возможной схеме при разработке программного обеспечения (ПО) электронной акцизной марки.

"Хочу рассказать об удивительной схеме, которую мы выявили совместно с Министерством экономики. Организаторы уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн. (…) Мы подали заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами", - написал он в Facebook.

По словам Дубилета, после запуска электронной акцизной марки для алкоголя такую систему планируется запустить и для других товаров и групп (не обязательно подакцизных).

"Собственно, вокруг лекарств история и разгорелась", - уточнил он, сообщив, что ранее Ассоциация производителей лекарств Украины разработала ПО для системы, от которого правительство отказалось, запустив инвестиционный конкурс.

"В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. (…) Компании, входящие в ассоциацию, потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. Неожиданно государство говорит ассоциации: разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", - написал министра.

"Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает некая компания из Гонконга. Она утверждает, что разработает софт за 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (тут компании, уже потратившие $1 млн на создание софта, наверное, удивились!) Более того, в Украине было создано ООО, совладельцем которого стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирование, на которые оно и должно было разработать этот софт",- добавил Дубилет.

По его словам, один из членов комиссии, принимавший инвестиционное решение, является близким родственником политика с предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой сфере.

"Там, правда, была не Гонконг, а другой оффшор", - отметил Дубилет.

Теги: #лекарства #дубилет #коррупция
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