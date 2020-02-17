Медицина

16:59 17.02.2020

Украина готовится к эвакуации граждан из Уханя, рейс прибудет в четверг

3 мин читать
Украина готовится к эвакуации граждан из Уханя, рейс прибудет в четверг

Украина готовится к приему рейса из Уханя (провинция Хубэй, Китай), которым планируется эвакуировать 49 граждан Украины и 25 иностранцев, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

" Все украинцы, которые выразили желание, будут эвакуированы. В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.

Пассажирский самолет вылетит во вторник 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию.

Замминистра подчеркнул, что люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту. "В аэропорту будет обеспечено необходимое количество бригад медпомощи укомплектованных средствами индивидуальной защиты",- добавил Ляшко.

"Рейс будет сопровождать команда медиков из Минздрава, которая занимается медициной катастроф. Эти же медики будут в дальнейшем дважды в день или чаще проводить обследования эвакуированных. В самолете зоны размещены так, чтобы избежать инфицирования пассажиров, если во время перелета у кого-то появятся симптомы. Кроме того на самолете есть зона обсервации с отдельной туалетной комнатой", - сказал он.

По его словам, эвакуируемые из Уханя украинцы и иностранные граждане будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации в Украине, срок пребывания может увеличиться.

"Если у кого-то из пребывающих на обсервации будут проявляться симптомы болезни – его госпитализируют в больницу, в бокс. Если у этого человека подтвердят коронавирус, тогда срок пребывания всех остальных в обсерваторе продлится на 14 дней", – сказал замминистра.

При этом Ляшко уточнил, что если в течение этих двух недель будут получены новые научные данные относительно увеличения или уменьшения длительности инкубационного периода и соответствующие рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, срок пребывания на обсервации может быть пересмотрен.

Замминистра отметил, что определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

"В соответствии с действующим законодательством, в любом санатории, школьном или детском учебном заведении и других местах можно устроить обсерваторы, где будут изолированы люди. Мы не должны использовать медучреждения, в которых предоставляется медицинская помощь (…) Будет одно учреждение, куда будут размещать всех эвакуированных граждан, членов экипажа и сопровождение. Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать (…) Мы хотим избежать распространения каких-либо панических настроений в обществе",- сказал он.

Замминистра также добавил, что Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

"Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (Уханя - ИФ). Мы не снимаем вопрос эвакуации других граждан Украины", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в ближайшее время будет обнародована вся финансовая отчетность.

Теги: #коронавирус #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 17.02.2020
Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

15:59 17.02.2020
Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

15:41 17.02.2020
Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

15:23 17.02.2020
Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Уханя

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Уханя

15:04 17.02.2020
Минздрав и Минцифры до июля разработают порядок внедрения мединформаналитической системы диспетчерских служб скорой промощи

Минздрав и Минцифры до июля разработают порядок внедрения мединформаналитической системы диспетчерских служб скорой промощи

14:31 17.02.2020
Потребнастроения украинцев вернулись к уровню июля-2019 – исследование

Потребнастроения украинцев вернулись к уровню июля-2019 – исследование

14:30 17.02.2020
В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19 – Минздрав

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19 – Минздрав

12:42 17.02.2020
Коронавирус является основным негативным фактором снижения активности на всех рынках стальной продукции - "Укрпромвнешэкспертиза"

Коронавирус является основным негативным фактором снижения активности на всех рынках стальной продукции - "Укрпромвнешэкспертиза"

12:28 17.02.2020
Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

11:37 17.02.2020
На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина пока не планирует эвакуацию граждан с круизного лайнера

Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Уханя

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19 – Минздрав

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Индия стремится выводить на украинский рынок новейшие генерики при появлении спроса

Неизвестные пытались взорвать офис пациентской организации "100% жизнь"

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

Государство будет финансово стимулировать многопрофильные больницы – замглавы НСЗУ

Гончарук отмечает успешность медреформы

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек, скончались 1,38 тыс. - Госкомздрав КНР

Минздрав представил парламенту стратегию противораковой борьбы

Минздрав провел переговоры с производителями защитных масок для обеспечения 3-месячного запаса

Экономия по госзакупкам по программе взрослой онкологии за бюджет 2019 г. составила более $26 млн – Crown Agents

Правительство должно готовиться к возможному распространению коронавируса – эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА