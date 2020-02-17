Украина готовится к эвакуации граждан из Уханя, рейс прибудет в четверг

Украина готовится к приему рейса из Уханя (провинция Хубэй, Китай), которым планируется эвакуировать 49 граждан Украины и 25 иностранцев, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

" Все украинцы, которые выразили желание, будут эвакуированы. В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.

Пассажирский самолет вылетит во вторник 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию.

Замминистра подчеркнул, что люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту. "В аэропорту будет обеспечено необходимое количество бригад медпомощи укомплектованных средствами индивидуальной защиты",- добавил Ляшко.

"Рейс будет сопровождать команда медиков из Минздрава, которая занимается медициной катастроф. Эти же медики будут в дальнейшем дважды в день или чаще проводить обследования эвакуированных. В самолете зоны размещены так, чтобы избежать инфицирования пассажиров, если во время перелета у кого-то появятся симптомы. Кроме того на самолете есть зона обсервации с отдельной туалетной комнатой", - сказал он.

По его словам, эвакуируемые из Уханя украинцы и иностранные граждане будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации в Украине, срок пребывания может увеличиться.

"Если у кого-то из пребывающих на обсервации будут проявляться симптомы болезни – его госпитализируют в больницу, в бокс. Если у этого человека подтвердят коронавирус, тогда срок пребывания всех остальных в обсерваторе продлится на 14 дней", – сказал замминистра.

При этом Ляшко уточнил, что если в течение этих двух недель будут получены новые научные данные относительно увеличения или уменьшения длительности инкубационного периода и соответствующие рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, срок пребывания на обсервации может быть пересмотрен.

Замминистра отметил, что определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

"В соответствии с действующим законодательством, в любом санатории, школьном или детском учебном заведении и других местах можно устроить обсерваторы, где будут изолированы люди. Мы не должны использовать медучреждения, в которых предоставляется медицинская помощь (…) Будет одно учреждение, куда будут размещать всех эвакуированных граждан, членов экипажа и сопровождение. Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать (…) Мы хотим избежать распространения каких-либо панических настроений в обществе",- сказал он.

Замминистра также добавил, что Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

"Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (Уханя - ИФ). Мы не снимаем вопрос эвакуации других граждан Украины", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в ближайшее время будет обнародована вся финансовая отчетность.