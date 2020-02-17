Медицина

15:41 17.02.2020

Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

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Эвакуируемые из Уханя иностранные граждане будут 14 дней находиться на обсервации в Украине - Минздрав

Эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранных граждан будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации в Украине, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.

По словам замминистра, определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко.

При этом он отметил, что информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Теги: #эвакуация #коронавирус #минздрав
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