Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Уханя

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя, сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Он отметил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, в Украине его возвращения ожидают в четверг.

К настоящему времени в Украине не был зафиксирован ни один лабораторно подтверженнный случай коронавируса.