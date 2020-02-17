Минздрав и Минцифры до июля разработают порядок внедрения мединформаналитической системы диспетчерских служб скорой промощи

Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины до июля 2020 разработают внедрения электронной медицинской информационно-аналитической системы оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Это закреплено планом мероприятий по реализации концепции развития системы экстренной медпомощи, утвержденной распоряжением правительства от 29 января 2020 года.

Концепция также предусматривает, что до конца 2020 года Минздрав должен утвердить положение об организации волонтерской деятельности в системе экстренной медицинской помощи, порядок взаимодействия центров экстренной медпомощи и медицины катастроф с учреждений первичной медпомощи во время совместной обработки обращений о предоставлении экстренной медицинской помощи, а также утвердить критерии эффективности сети экстренной медпомощи.

Концепция предусматривает, что до июля 2020 года Минздрав должен разработать нормативно-правовой акт по вопросам оказания экстренной медицинской помощи, а до конца 2020 года - требования по комплектации, хранения и использования медицинских наборов для оказания домедицинской помощи.

Кроме того, до конца 2020 года Минздрав, МВД, ГСЧС и Нацполиция должны разработать систему совместного реагирования на вызовы экстренной медпомощи, пожарно-спасательной службы и полиции, а также единой национальной интегрированной сети для любых экстренных ситуаций.

До конца третьего квартала Минздрав должен внедрить стандартные операционные процедуры работы оперативно-диспетчерских служб.

До конца первого квартала Минздрав должен обновить примерный табель оснащение структурных подразделений системы экстренной медицинской помощи

Также концепция предусматривает, что МОН до конца третьего квартала 2021 года внесет изменения в образовательные программы 10-12 классов учреждений общего среднего образования в части, касающейся основам медицинских знаний, с учетом современных стандартов оказания домедицинской помощи.

В первом квартале 2020 года Минздрав должен определить квалификационные требования к диспетчеру и оператору оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, совместно с областными администрациями и Киевской горгосадминистрацией и до конца 2020 года внедрить протоколы диспетчеризации.

До конца третьего квартала 2020 года Минздрав должен утвердить порядок подключения центров экстренной медпомощи и медицины катастроф к электронной медицинской информационно-аналитической системы по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

До конца 2021 года Минздрав совместно с областными госадминистрациями и Киевской горгосадминистрацией должны подключить центры экстренной медпомощи и медицины катастроф к электронной медицинской информационно-аналитической системы по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

До конца 2020 года Минздрав и Национальная служба здоровья должны внедрить комплексную финансовую модель центров экстренной медпомощи и медицины катастроф, учитывая эффективность работы центров экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Кроме того, в первом квартале 2020 года Минздрав и местные госсадминистрации должны провести мероприятия по автономизации центров экстренной медпомощи и медицины катастроф

Также до конца 2020 года Минздрав должен разработать систему реагирования диспетчеров оперативно-диспетчерских служб на вызовы экстренной медпомощи от граждан, чье состояние здоровья требует оказания первичной медицинской помощи, психологической, психиатрической или социальной помощи, а также систему консультирования по телефону.

Концепция также предусматривает распространение пилотного проекта развития системы экстренной медпомощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве на все регионы Украины с учетом результатов первого этапа реализации реформы системы экстренной медицинской помощи. Кроме того, в 2020-2023 году Минздрав и местные ОГА проведут всеукраинскую информационную кампанию для уменьшения количества непрофильных вызовов бригад экстренной (скорой) медицинской помощи.